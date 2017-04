PlayStation Plus – Die Spiele im Mai 2017

Der April neigt sich langsam dem Ende zu und ein neuer Monat beginnt bald. Somit verschwinden bald die alten kostenlosen Spiele für PlayStation Plus -Mitglieder und neue gesellen sich hinzu. Auf welche Titel ihr euch im Mai freuen könnt, erfahrt ihr hier:

Im ersten Titel könnt ihr auf Alienjagd gehen in Alienation. Ein klassischer Twin-Stick-Shooter mit prozedural generierten Karten, Dungeon-Raids, einem ausgefeilten Beutesystem, wöchentlichen Zielen und gar einem weltweiten Ligasystem.

Beim zweiten Titel handelt es sich um Tales from the Borderlands. Hier erlebt ihr ein Episoden-Abenteuer aus dem Borderlands-Universum welches von Gearbox und Telltale Games nochmal seinen ganz eigenen Charme bekommt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Unternehmensmitarbeiter und einer frechen Trickbetrügerin, die sich auf die Suche nach einem gestohlenen Vermögen und den Schlüsseln zu einer von Pandoras legendären, verstecken Kammern begeben. Eine Freude also für Serienliebhaber.

Auch PS3- und PS Vita-Besitzer gehen, wie üblich, nicht leer aus. Denn hier könnt ihr euch auf Blood Knights, Port Royale 3: Pirates and Merchanzs, Laser Disco Defenders und Type: Rider freuen. Ab Dienstag den 2. Mai stehen euch die Titel zum Download zur Verfügung.

Hier nochmal eine Übersicht über die PlayStation Plus Spiele im Mai 2017: