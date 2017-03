PlayStation Plus – Die Spiele im März

Sony hat die PlayStation Plus Spiele für den März bekannt gegeben. Alle Abo-Mitglieder können sich diese Titel kostenlos herunterladen.

Hier die Liste der Titel:

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (Ps4/PS Vita)

Under Night in Birth Exe: Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)

Bei Tearaway Unfolded handelt es sich um ein Action-Adventure, welches euch auf Abenteuerreise in eine magische Papierwelt schickt. Die große Besonderheit des Spiels ist, dass ihr Einfluss auf die Umgebung nehmen könnt. Bei Disc Jam handelt es sich um ein schnelles Action-Sportspiel, welches eine Mischung aus Air-Hockey und Tennis darstellt. Hier treten 2 bis 4 Spieler gegeneinander an. Um euch einen näheren Blick auf die zwei Titel zu verschaffen, stellt Sony wie üblich einen kleinen Trailer bereit.

Mit Lumo erhaltet ihr ein isometrisches Puzzle-Adventure. Auch die PS3 geht nicht leer aus. Mit Under Night in Birth Exe: Late erhaltet ihr ein Visual Novel/ 2D-Kampfspiel Crossover. Bei Earth Defense Force 2025 werft ihr euch in den Kampf gegen fiese Aliens und mit Severed erhaltet ihr einen Dungeon-Crawler für PS Vita.