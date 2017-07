PlayStation Plus – Die Spiele im Juli 2017

Ein neuer Monat, bedeutet neues Überraschungspaket für PlayStation Plus-Mitglieder. Sony Interactive Entertainment hat die gratis Spiele für Juli 2017 zum Download bereitgestellt und wie üblich werden die schmackhaftesten Titel via Trailer präsentiert.

Ausnahmsweise können sich die PlayStation Plus-Spiele sehen lassen, denn schon alleine für den Blockbuster-Titel von Supermassive Games lohnt es sich im Juli 2017 eine PS Plus-Mitgliedschaft zu besitzen. Mitglieder können sich nämlich über das Survival-Horror-Game Until Dawn freuen, bei der eine Gruppe von Teenager die schlimmste Horror-Nacht, auf einer einsamen Berghütte erlebt. Des Weiteren steht euch auch Game of Thrones: A Telltale Series und That’s You, ein Partyquiz für bis zu fünf Mitspielern zur Verfügung.

Hier die PS Plus-Spiele im Juli 2017 im Überblick: