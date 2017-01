PlayStation Plus – Die Spiele im Januar 2017

Sony hat letzte Woche bekannt gegeben, welche Spiele für PlayStation Plus Mitglieder ab 03. Januar 2017 kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.

Als Highlights in diesem Monat stechen sofort Day of the Tentacle Remastered und This War of Mine: The Little Ones heraus. Day of the Tentacle Remastered ist, wie der Name schon sagt, eine überarbeitete Version des Point-and-Click-Klassikers von LucasArts aus dem Jahre 1993. Im Nachfolger zu Maniac Mansion versucht eine Gruppe Menschen, Purpur Tentakel daran zu hindern, die Weltherrschaft an sich zu reissen. Als Kontrast dazu gilt es in der 2.5D-Überlebenssimulation This War of Mine: The Little Ones, sich um eine Gruppe Menschen in einer vom Krieg zerstörten Stadt zu kümmern und diese am Leben zu halten.

Dank Cross Buy kommen Besitzer der PlayStation 4 in diesem Monat zudem in den Genuss von The Swindle, Titan Souls und Azkend 2: The World Beneath.

Hier nochmal der Überblick über die einzelnen Titel und Plattformen: