Nachdem es längere Zeit keine Probleme mit dem PlayStation Network gab, ist es zur Zeit nicht erreichbar.

Sony gibt an, dass verschiedene Bereiche des Online Service betroffen sind. Was genau das Problem ist, ist bisher noch nicht bekannt, jedoch arbeitet Sony bereits an der Lösung des Problems.

@7amoOodAlawadhi Good morning! We are looking in to this at the moment ^SN

— Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) 26. Oktober 2016