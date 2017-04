Playstation Experience – Abenteuer Virtuelle Realität

Die momentane Ära des Gaming befasst sich immer mehr mit der virtuellen Realität. Spieler haben Brillen auf und können sich durch Bewegungen des Kopfes in dieser Welt umschauen. Scheinbar also wie in der realen Welt. Das Erlebnis soll sich auch so anfühlen. Für ein perfektes Erlebnis reicht die momentane Technik allerdings noch nicht aus, auch was die Bezahlbarkeit angeht. Die Brillen werden allerdings immer besser und es werden kontinuierlich neue Spiele und Anwendungen dafür veröffentlicht. Auch Sony Playstation spielt mit der Playstation VR ganz vorne mit. Auf der Playstation Experience hatte ich die Gelegenheit, einige Spiele in der virtuellen Realität anzutesten.

Farpoint

Bei Farpoint handelt es sich um einen im wahrsten Sinne des Wortes, First-Person Shooter. Denn der Spieler steht mit Hilfe der Playstation VR wahrhaftig mitten im Geschehen. Schließlich würde ein Third-Person Shooter den Zweck auch ein wenig verfehlen. Der Spieler hält einen sehr interessant aussehenden Controller, der die Waffe im Spiel darstellen wird. Bevor ich allerdings in die virtuelle Welt von Farpoint eintauchen konnte, musste ich mich erst mit diesem vertraut machen.

Nachdem ich eine Unterweisung des Betreuers erhalten habe und ich mir alle Knöpfe eingeprägt hatte, ging es auch schon los. Der Spieler befindet sich auf einem außerirdischen Planeten, in einer von Felsen und Abhängen begrenzten Wüstengegend. Der Hintergrund seines Aufenthaltsorts ist, dass er durch unerklärliche Weise durch eine Eruption auf dem Planeten Jupiter durch das Universum auf diesen Planeten katapultiert wurde. Dabei ist er von seinen Kollegen getrennt worden. Jetzt begibt er sich auf deren Suche und findet immer wieder deren Hologramm-Logs, welche die Story vorantreiben. Natürlich sind auch noch unfreundliche Lebensformen auf diesem Planeten zu Hause. Für mich gilt es also, mir den Weg frei zu schießen.

In der spielbaren Demo muss ich mich durch das Level kämpfen, um nicht das Zeitliche zu segnen. Laufen kann ich mit dem Analog-Stick. Das Umherschauen funktioniert durch die Bewegung des Kopfes. Der Controller stellt im Spiel entweder eine Schnellfeuerwaffe oder eine Schrotflinte dar. Mit einem Tastendruck kann ich diese wechseln. Um zu zielen muss ich die Waffe wie im richtigen Leben vors Gesicht halten. Erst dann kann ich durch das Fadenkreuz sehen. Natürlich kann ich auch aus der Hüfte schießen, was aber der Zielgenauigkeit entgegenschlägt.

Insgesamt bin ich wirklich überrascht gewesen, wie gut die Steuerung funktioniert hat. Das Umherschauen funktionierte wunderbar und auch die Erkennung des Controllers war tadellos. Jede kleine Bewegung in jedwede Richtung wurde eins zu eins umgesetzt. Das hat das Erlebnis fast perfekt gemacht. Leider handelte es sich bei der Testversion von Farpoint um eine sehr frühe Version. Ich konnte nur geradeaus gehen und mich nicht drehen, was das Laufen anging. Nur nach vorne und hinten konnte ich mich bewegen. Dennoch war es ein intensives und sehr spaßiges Erlebnis. Auch die Grafik des Titels war ordentlich. Die Texturen der Felsen und ähnlichem waren scharf und nicht zu verpixelt. Als ich die Brille und den Controller ablegen musste, war ich schon ein wenig enttäuscht, dass ich nur so kurz spielen konnte. Wer die Playstation VR besitzt oder überlegt, sich eine zu kaufen, sollte sich Farpoint auf jeden Fall einmal anschauen.