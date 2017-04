Playstation 5 – Neue Konsole bereits 2018?

Laut einem Bericht des Wall Street Journals soll Sony eine neue Playstation Konsole bereits 2018 auf den Markt bringen. Nachdem allerdings erst im November 2016 die Playstation 4 Pro erschien, wäre eine neue Konsole in so kurzer Zeit ein sehr großer Schritt. Denn der technologische Fortschritt müsste enorm sein, um den Namen einer Next-Gen Konsole zu tragen.

Genau das berichtet allerdings der Bericht des Wall Street Journals. Analyst Damian Thong von Macquarie Capital Securities hat der Echtheit dieser Ankündigung anscheinend viel zugesprochen.

Analyst who correctly predicted PS4 Pro and Slim says next-generation PS would be released…https://t.co/mWTZzuRSSS — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) April 28, 2017

Höchstwahrscheinlich plant Sony mit dem Release einer neuen Konsole, um gegen Microsofts Xbox Scorpio Konkurrenz zu machen. Denn diese ist der momentanen Generation von Playstation klar überlegen. Bereits in der Vergangenheit haben sowohl Sony als auch Microsoft betont, dass sie einen engeren Zyklus schaffen wollen, nach dem Konsolen auf dem Markt erscheinen sollen. So würden die Next-Gen Konsolen nicht alle 6 Jahre erscheinen, wie es früher der Fall war, sondern eher kontinuierlich alle paar Jahre. Angefangen hat dies bereits. Denn Sony hat mit der Playstation 4 Pro eine Zwischen-Konsole veröffentlicht, genauso wie Microsoft mit der Xbox One S.

Es bleibt also abzuwarten, wie viel an dem Bericht dran ist. Vielleicht hat Sony ja wirklich etwas für 2018 geplant.