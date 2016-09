PlayStation 4 Pro – Spezielles Logo für die Spiele

Exklusive Titel für die PlayStation 4 Pro soll es nicht geben, dass verspricht zumindest Sony, aber ein besseres und hübscheres Spielerlebnis soll euch die Konsole dafür bescheren als die normale PS4. Sowohl einige schon erschienen als auch noch einige kommende Titel erhalten eine Optimierung für die PS4 Pro. Damit ihr dies auch direkt erkennt, erhalten diese Titel ein spezielles Logo, damit lässt sich sofort erkennen ob dieses Spiel eine Optimierung für PS4 Pro hat oder nicht.

Dieses Logo soll nicht nur auf den Spielepackungen zu finden sein sondern auch im PlayStation Store bei den jeweiligen Titeln. So könnt ihr auf einen Blick erkennen ob das Spiel für PS4 Pro optimiert wurde und sich von den regulären PS4 Titeln unterscheidet.

Im Prinzip kann man davon ausgehen, dass so ziemlich alle noch kommenden PS4-Titel eine Optimierung für die PlayStation 4 Pro erhalten werden. Große Titel wie Horizon Zero Dawn, Mass Effect, Days Gone oder Final Fantasy 15 erhalten natürlich eine Optimierung und noch viele weitere Titel. Aber auch schon längst erschiene Spiele bekommen ein Update für eine PS4 Pro Optimierung. Darunter sind Titel wie InFamous: First Light, Deus Ex: Mankind Divided, Black Ops 3, Uncharted 4 und The Last of Us Remasterde sowie noch weitere und sicherlich auch noch weitere folgen werden.

Wollt ihr also ein noch größeren Augenschmaus und ein hübscheres Bild auf dem Fernsehen, dann könnt ihr seid wenigen Stunden euch die PlayStation 4 Pro vorbestellen. Diese wird am 10. November 2016 schon erscheinen.