PlayStation 4 – 50 Millionen Konsolen verkauft

Sony Interactive Entertainment meldete heute, dass sich die PlayStation 4 bis einschließlich 06. Dezember 2016, knapp über drei Jahre seit der Veröffentlichung, insgesamt über 50 Millionen Mal verkauft hat. Die Zahl bezieht sich nicht wie üblich auf ausgelieferte, sondern auf tatsächlich verkaufte Konsolen der vierten PlayStation-Generation, was bedeutet, dass Sony allein in den letzten 6 Monaten zehn Millionen Einheiten der Spielekonsole an den Kunden gebracht hat. Der Hersteller scheint sich damit auf dem besten Weg zu befinden, wie geplant bis Ende März 2017 60 Millionen Konsolen zu verkaufen.

Zum Vergleich: Die PlayStation 2, die bisher erfolgreichste Konsole aller Zeiten, hat sich in ihrer gesamten Lebensdauer von 12 Jahren fast 158 Millionen Mal verkauft, die PlayStation 3 kommt auf etwas über 86 Millionen innerhalb von 9 Jahren.

Einen großen Beitrag zu den Verkäufen der PS4 in den letzten Wochen hat auch der Black Friday geleistet, welcher laut Sony der erfolgreichste Verkaufstag in der Geschichte der PlayStation war. Die 50 Millionen Konsolen beinhalten auch die kürzlich veröffentlichen Slim und Pro Modelle.

Auch bei den Verkäufen von Spielen konnte man neue Zahlen melden. Bis zum 04. Dezember wanderten 369,6 Millionen Spiele über die digitalen und physischen Ladentheken. Der durchschnittliche PlayStation 4 Besitzer nennt also knapp sieben Spiele sein Eigen.