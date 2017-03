Platinum Games – JP Kellams verlässt das Team

Der Creative Producer hinter dem gecancelten Scalebound, Jean Pierre Kellams oder auch JP Kellams genannt, verlässt Platinum Games. Dies teilte er in einem Instagram Post mit.

„Vor 15 Jahren bin ich nach Japan gekommen, um meinen Kindheitstraum zu erfüllen, mit meinen Helden Videospiele zu kreieren. Egal wie hart der Tag war, ich ging immer in das Büro in Ehrfurcht von der Kreativität um mich herum und mit der Freude mit ihnen zusammenzuarbeiten und die alle meine Arbeitskollegen mitbrachte. Es ist schwer sich von ihnen zu verabschieden, von Platinum Games und Japan. Jetzt, sind neue Herausforderungen Teil meiner DNA und nach fast 10 Jahren der Arbeit mit dem Team (mehr als mit Capcom/Clover-Tagen), ist es an der Zeit neue Herausforderungen anzunehmen, auf die ich mich freue euch bald mitzuteilen. Ich werde allen Menschen, die diese Reise berührt haben, für immer dankbar sein, denn sie haben mich zu dem geformt der ich bin. Platinum behält seinen Glanz für immer.“