Platinum Games – Arbeitet an neuer IP

Platinum Games ist vor allem bekannt für ihre außergewöhnlichen und teils skurrilen, dadurch aber auch genialen und einzigartigen Charakteren und Geschichten wie beispielsweise Bayonetta oder zuletzt auch in Zusammenarbeit mit Square Enix bei dem Titel NieR: Automata.

Auch in Zukunft werden wir wohl noch den einen oder anderen Titel aus dem Hause Platinum Games erwarten dürfen. Wie Producer Atsushi Inaba im Rahmen der BitSummit in Kyoto verlauten ließ, arbeitet Platinum Games bereits an einer völlig neuen Marke. Leider verriet Inaba keinerlei Informationen über diese neue IP, lediglich sagte er, dass es sich um eine form-und gestaltlose IP handelt. Zudem soll diese neue Marke von einem neuen Direktor im Studio geleitet werden.

Wir dürfen also sehr gespannt sein um welches neues Projekt es sich handelt und müssen somit wohl noch leider geduldig auf nähere Informationen warten. Laut Inaba sollen allerdings in nächster Zeit nähere Informationen zu dem neuen Spiel folgen. Allem Anschein nach geht Platinum Games endlich ihrem Traum nach, denn Atsushi Inaba erzählte schon vor einem Jahr, dass das Studio davon träumt ihre eigene IP zu erschaffen. Des Weiteren ist es laut Inaba fraglich ob Platinum Games es schafft, auch weiterhin ein Spiel pro Jahr zu veröffentlichen.