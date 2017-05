Platinum Games – Arbeitet an einem Switch-Projekt

In einem aktuellen Interview mit der Famitsu bestätigte Director und Producer bei Platinum Games Atsushi Inaba, dass aktuell an einem Switch-Projekt gearbeitet werde. Um was für einen Titel es sich handelt, verriet er allerdings nicht.

Er sagte lediglich, dass Switch-Besitzer sich auf einen interessanten und lustigen Titel freuen können. Man kann nun spekulieren, ob es sich hierbei um ein Bayonetta 3 handelt oder um eine völlig neue IP, da Platinum Games sich zuletzt geäußert hatte, dass sie auch für neue IPs großes Interesse hegen. Zuletzt hat Platinum Games für die Wii U den Action-Titel Bayonetta 2 veröffentlicht und auch bezüglich Scalebound, welches erst Anfang des Jahres gecancelt wurde und sich anscheinend nun doch wieder in Entwicklung befindet, tappt man völlig im Dunkeln.

Inaba lobte vor allem das Konzept der Switch, dass es einfach sei überall zu spielen. Außerdem bietet sich die Switch sowohl für Casual- als auch Hardcore-Gamer an, da sowohl große AAA-Titel, aber auch viele kleine Indie-Titel auf dem System zu finden sind.