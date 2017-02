PewDiePie – Was bisher geschah: Antisemitische Witze, unwissende Medien, Vertragsende mit Youtube und Disney

Mittlerweile hat die Kontroverse um Youtube-Persönlichkeit PewDiePie jeden Gaming-Account und jede Newsseite erreicht. Es wird Zeit, die Geschehnisse zu sortieren und einen differenzierten Blick auf das zu werfen, was bisher geschehen ist.

Was bisher geschah…

Am Montag veröffentlichte das Wall Street Journal einen Artikel, in dem mehrere Vorfälle beschrieben wurden, in denen PewDiePie alias Felix Kjellberg Reden von Hitler zeigte, die Hymne der nationalsozialistischen Partei spielte, Swastika einbettete und weitere Vorfälle. Polygon zitierte den Artikel:

„Wearing a ‘Make America Great Again’ hat from President Donald Trump’s campaign, Mr. Kjellberg used a photo of Hitler as a segue between clips,“ the Wall Street Journal writes. „Mr. Kjellberg says the material is portrayed in jest. He showed a clip from a Hitler speech in a Sept. 24 video criticizing a YouTube policy, posted swastikas drawn by his fans on Oct. 15 and watched a Hitler video in a brown military uniform to conclude a Dec. 8 video. He also played the Nazi Party anthem before bowing to a swastika in a mock resurrection ritual on Jan. 14, and included a very brief Nazi salute with a Hitler voice-over saying ‘Sieg Heil’ and the text ‘Nazi Confirmed’ near the beginning of a Feb. 5 video.“

Daraufhin verkündete Youtube am Dienstag, Kjellbergs Serie „Scare PewDiePie“ einzustellen und auf eine zweite Staffel zu verzichten. Außerdem wurde der Kanal aus dem Google Preferred Programm gestrichen, das die populärsten Kanäle listet und ihnen einfacheren Zugang zu Werbung verschafft. Auch Werbepartner G2A fand, dass die Äußerungen zu weit gingen, erklärte aber im gleichen Statement, dass PewDiePie viel Gutes erreicht hätte und es unfair wäre, ihn aufgrund eines Fehler zu verurteilen und all die positiven Aspekte seiner Arbeit außer Acht zu lassen. Disney hingegen betrachtete das Videomaterial als unangebracht und beendete jede Beziehung. Kotaku zitierte einen Sprecher von Maker Studios, das vor einigen Jahren von Disney aufgekauft wurde:

“Although Felix has created a following by being provocative and irreverent, he clearly went too far in this case and the resulting videos are inappropriate.”

Ein weiterer Vorfall involvierte die Plattform Fiverr, über die Kjellberg von ihm deklarierte Handlungen bezahlte – Kjellberg schlug Aktionen vor, für die er diejenigen bezahlte, die sie ausführten. Unter anderem resultierte diese Aktion darin, dass zwei indische Männer ein Schild hoch hielten, auf dem „Death To All Jews“ stand. Mittlerweile haben sich die Männer via Youtube entschuldigt und erklärt, sie hätten nicht gewusst, was die Nachricht bedeute.

In Bezug auf diesen Vorfall veröffentlichte Kjellberg vergangene Woche einen Post auf Tumblr. Ihm ginge es darum zu zeigen, was für verrückte Services verfügbar seien und er hätte das Absurdeste vorgeschlagen, was ihm in den Sinn gekommen sei. Im Anschluss betont er, dass er hasserfüllte Einstellungen in keinster Weise unterstütze.

This originated from a video I made a couple of weeks ago. I was trying to show how crazy the modern world is, specifically some of the services available online. I picked something that seemed absurd to me—That people on Fiverr would say anything for 5 dollars. I think it’s important to say something and I want to make one thing clear: I am in no way supporting any kind of hateful attitudes.

Ein Krieg zwischen den Medien und PewDiePie?

In einem am Donnerstag veröffentlichten Video geht Kjellberg auf die Präsentation der Vorfälle in den Medien ein. Er behauptet, seiner Meinung nach sei es in Ordnung Witze über alles zu machen, dass es aber richtige und falsche Wege gebe, dies zu tun. Weiter beschuldigt er die Medien seine Äußerungen aus dem Kontext zu reißen, so auch seine Witze, die daraufhin als antisemitisch bezeichnet wurden. Es sei ein persönlicher Angriff und Versuch gewesen, ihn zu diskreditieren. Er merkt an, dass er es zu weit getrieben habe und verurteilte die unverhältnismäßige Reaktion der Medien.

In Bezug auf die in dem Video gemachten Aussagen reagierten die Medien mit einem Trump-Vergleich und der Aussage, Kjellberg würde sich im Sinne der Medienaufmerksamkeit als Opfer darstellen. Jede Anschuldigung hinsichtlich der Böswilligkeit der Anschuldigungen wurde zurück gewiesen.

Die meisten Videos, die hier referenziert wurden, wurden mittlerweile gelöscht. Polygon erörterte am Freitag den Unterschied zwischen PewDiePies Witzen und denen von South Park und veranschaulichte, wie wichtig es sei, die Witze in Kontext zu setzen und wie schwierig es sei, Witze über Minderheiten zu machen.

Kjellberg doesn’t know how to do this, but he still wants to cash in on that cultural weight while blaming the media when he fails. His apology videos are an attempt to cash in on the outrage he caused a second time. Kjellberg calls himself a rookie comedian, but you don’t learn to juggle by practicing with chainsaws. The knowledge of structure and earned payoffs is the reason he’s received so much negative coverage and why South Park remains a popular show. There’s no double standard at play; it’s a matter of understanding that comedy is hard, and making light of these topics is nearly impossible. If you do it well, you become one of the greats. If you fail, you complain about the press you’ve earned and create a conspiracy where the Wall Street Journal is out to get you.

Was nun?

Der Vorfall erlangte nicht nur deshalb öffentliches Aufsehen, weil Kjellberg mit über 53 Millionen Abonnenten bei Youtube eine einflussreiche Position inne hat oder die Grenzen zwischen Satire, Verleumdung, Volksverhetzung und Spaß immer wieder auf die Probe gestellt werden – es ist außerdem ein Thema, das die Gamingbranche dazu veranlasst, politisch Stellung zu nehmen. Es geht längst nicht mehr nur um Unterhaltung und Zeitvertreib. Der Fall von Kjellberg stellt dies explizit dar.

Mit seiner enorm großen Reichweite wird auch die Frage nach den Inhalten immer wichtiger. Ob und wie diese aus dem Kontext genommen wurden, ob Kjellberg nun Antisemit ist oder nicht und welche Rolle die Medien bei der

Betrachtung der Vorfälle spielen, ist Teil eines sensationellen Durcheinanders, an dessen Ende Onkel Bens Worte durch meinen Kopf hallen:

„Aus großer Macht folgt große Verantwortung.“