Persona 5 – Neue Eindrücke aus dem „Sizzle Trailer“

Gibt es hier Persona Fans unter uns? Ich hoffe es doch sehr, damit wir uns gemeinsam auf den baldigen Release des Titels freuen dürfen. In nicht einmal mehr einem Monat, nämlich am 04. April 2017, erscheint Persona 5 für die Playstation 4 und Playstation 3. Grund genug für einen neuen Trailer, der uns weitere Einblicke in das Gameplay sowie diverse Nebenbeschäftigungen gibt. So scheint der Spieler die Möglichkeit zu bekommen, abseits vom eigentlichen Geschehen ein wenig bei Videospielen oder beim Baseball entspannen zu dürfen. Ob wir noch mit weiteren Tätigkeiten versorgt werden, lässt sich aus dem Trailer bisher leider nicht erschließen. Lassen wir uns überraschen.

Konntet ihr bereits Erfahrungen mit dem Persona Franchise machen? Falls nicht, gibt es für kleines Geld alle vorangegangenen vier Titel für die PSP, PS Vita und natürlich die Playstation 2.