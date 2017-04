Persona 5 – Launch Trailer

Deep Silver und Atlus haben den Launch Trailer zu Persona 5 veröffentlicht. Wer also nochmal einen Einblick in das JRPG benötigt, sollte sich den Trailer nicht entgehen lassen.

In dem JRPG werdet ihr ein Doppelleben führen als Phantomdiebe, neben normalem Schulalltag, Freizeit und Nebenjobs. So erlebt ihr ein fantastisches Abenteuer. Als Phantomdiebe können die Protaginisten in die Herzen der Menschen sehen, mithilfe der Kraft der Persona, die das eigene Selbst wiederspiegelt. So können sie die Fassade der Gesellschaft durchbrechen.

Der Titel ist ab sofort für PS4 und PS3 erhältlich.