PC Gaming Show – Termin bei der E3 2017 steht

Die PC Gaming Show, welche sich mit sämtlichen kommenden Neuheiten für die PC Masterrace befasst, wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden, was heute bestätigt wurde.

Die PC Gaming Show, welche von PC Gamer präsentiert wird, soll auch in diesem Jahr wieder allerlei Indies, AAA und unangekündigte Schmankerl zeigen. Wer die Show mitverfolgen möchte, kann dies sowohl bei Twitch, live bei Facebook oder auch bei Youtube tun. Die Live-Übertragung findet am Montag, den 12. Juni um 19 Uhr unserer Zeit statt. Wer zu dieser Zeit zufällig gerade in Los Angeles ist, kann sich auch bereits die Tickets für die Show im Ace Hotel reservieren.

I’m glad to mention that we’ve teamed up with Intel to make this year’s PC Gaming Show our best one yet. Also supporting the event will be Bohemia Interactive, Tripwire Interactive, Cygames, and Nexon. Joining these folks on stage will be our returning host, Sean „Day9“ Plott, the ever-likable StarCraftsman.