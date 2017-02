Payday 3 – Offiziell in Entwicklung

Payday 2 konnte durch sein außerordentliches Spielkonzept reihenweise Spieler so sehr überzeugen, dass es selbst heute noch massig gespielt wird. Vier Jahre nach Release und das Spiel wird auch weiterhin supportet. Es war also nur eine Frage der Zeit bis wir endlich was von Payday 3 hören können. Auch wenn es noch keinen großen Trailer gibt, wissen wir nun dass ein Nachfolger definitiv geplant ist und sich sogar im Entwicklungsstand befindet.

Angekündigt wurden diese Informationen im Finanzreport des Publishers Starbreeze. Wie das Entwicklerteam von Overkill bestätigt, befindet sich das Spiel aktuell in der frühen Entwicklungsphase und wird somit aktiv designed. Allerdings wird auch kein naher Release oder genaue Zukunftspläne verkündet, denn das Studio möchte sich mit Payday 3, einem der Vorreiter ihrer Spieler, Zeit für die Perfektion lassen.

Auch wenn wir also nichts festes vorliegen haben, wissen wir immerhin dass ein dritter Teil uns in Zukunft erwarten wird.