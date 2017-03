Pathologic – Marble Nest Demo verfügbar

Seit heute ist die Marble Nest Demo von Pathologic für alle Spieler kostenlos verfügbar. Falls ihr den Titel also bereits ins Auge gefasst haben solltet aber euch noch nicht ganz sicher seid, ob es euch wirklich überzeugen kann ist jetzt die beste Möglichkeit dafür.

Pathologic ist ein düstere und Story getriebener Thriller, in welchem der Spieler in die Rolle eines Heilers schlüpft, der den Ausbruch einer grausamen Seuche, die die ganze Menschheit in Gefahr bringt aufzuhalten versucht. Überlebe in einer harschen, düsteren Welt und setzte dich mit schweren Entscheidungen auseinander die getroffen werden müssen. Doch warum ist diese Seuche überhaupt ausgebrochen? Steckt ein größeres Geheimnis dahinter, welches nur enthüllt werden will?

Pathologic ist ein bereits im Jahre 2005 erschienenes Horror Adventure, welches durch sein Remake wiederbelebt werden möchte. Falls ihr Interesse daran haben solltet, könnt ihr euch auf der Steam Seite zum Spiel die Demo herunterladen.