Path of Exile – Nur für die Xbox One?

Path of Exile konnte sich als Diablo-Konkurrenz auf dem PC durchaus einen guten Namen machen. Das Spiel ist Free to play, kann jedoch mit vielen interessanten Features und vor allem einem gewaltigen Skill-Fundus aufwarten.

Die Entwickler haben nun bekannt gegeben, dass auch Konsolenspieler bald in den Genuss des Action-Rollenspiels kommen werden. Jedoch scheint dies nur für die Xbox One zu gelten, denn die Konsole aus dem Hause Sony wird mit keinem Wort erwähnt. Der Trailer ist explizit als Xbox One Announcement-Trailer gekennzeichnet.

Diese kommende Konsolenversion wird auf dem Stand der PC-Fassung und ebenfalls kostenlos spielbar sein. Das Zusammenspiel mit der jeweils anderen Plattform wurde bereits verneint, da man ein faires Spielerlebnis aufgrund der Unterschiede in der Steuerung und Oberfläche nicht auf beiden Seiten garantieren kann, sollten diese aufeinandertreffen. Als Beispiel wird unter anderem die Anzahl der Flaschenslots genannt.

Ein genauer Termin für die Xbox One-Fassung von Path of Exile existiert bisher noch nicht.