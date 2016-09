Paper Mario: Color Splash – Trailer stellt das Abenteuer vor

Ein neuer Trailer stellt euch näher das neue Abenteuer von Paper Mario: Color Splash vor. Hier bekommt ihr einen wundervollen Einblick in die neue Papier-Welt und vor allem den wichtigen Hauptelementen des Spiels. Wie wir ja leider wissen, sind die altbeliebten Rollenspiel-Elemente der Fans auch in dem neuen Ableger nicht dabei, stattdessen konzentriert man sich mehr auf das Lösen von Puzzles und das allgemeine Abenteuer der Geschichte.

Eins lässt sich auf jeden Fall jetzt schon sagen, es gab noch nie ein Paper Mario, das Optisch so gut aussieht wie Color Splash und auch die einzelnen, unterschiedliche Orte scheinen einiges her zu machen. Ob sich das Spiel aber am Ende wirklich durchsetzen kann mit fehlenden RPG-Elementen und ohne abgedrehte Charaktere, bleibt abzuwarten. Aber eine Chance hat es auf jeden Fall verdient. Macht euch einfach selbst ein Bild vom neuen Trailer.

Paper Mario: Color Splash wird am 7. Oktober für Wii U erscheinen und kann hier vorbestellt werden.