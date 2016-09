Paper Mario: Color Splash – Rescue V Episode 4

Episode 4 der witzigen Truppe Toads, der Rescuve V, aus Paper Mario: Color Splash wurde veröffentlicht. Auch diesmal ist das Video wieder humorvoll und bietet euch weitere Einblicke in das kommende Papier-Abenteuer auf der Wii U.

Diesmal ist der gelbe Toad am Start und zusammen mit Paper Mario ist er auf der wichtigen Mission ein verloren gegangenes Dinges zu suchen. Dabei geht’s auf in ein Kolosseum wo dann mächtig die Papierfetzen fliegen! Der neue Champion ist Bomba-Luigi….ich meinte natürlich Paper Mario. Aber seht es euch einfach selbst im neuen Trailer an. Die fünfte und letzte Episode ist dann den grünen Toads gewidmet.

Paper Mario: Color Splash wird am 7. Oktober 2016 für Wii U erscheinen. Wollt ihr das neuste Abenteuer unseres lieblings Klempners nicht verpassen? Dann bestellt euch doch einfach den Titel direkt vor.