Paper Mario: Color Splash – Rescue V auf Piratenfahrt

Nintendo hat einen neuen Trailer der Rescue V zu Paper Mario: Color Splash hochgeladen. Diesmal erzählt euch der lila Rettertoad einen Ausschnitt aus dem kommenden Papierabenteuer unseres Lieblings Klempners.

Diesmal geht es auf rasante Piratenfahrt zu einer ominösen Schatzinsel. Um die Insel zu erreichen muss Mario und seine Piratencrew erst einmal die Irrsee heil durchqueren, denn diese steckt voller Gefahren. Also ran an die Kanonen und hisst die Segel! Was Mario wohl auf der Schatzinsel erwartet und ob er dort den legendären Schatz wohl findet? Zudem wird die nächste Episode wohl auch die letzte sein.

Ein wenig müssen wir uns jedenfalls noch gedulden ehe wir selbst die Segel setzen dürfen und das Abenteuer von Paper Mario: Color Splash erleben. Der Titel erscheint nämlich am 7. Oktober für Wii U.