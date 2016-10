Paper Mario: Color Splash – Finale Rescue V Episode

Nintendo hat die Finale Episode der Rescue V, aus dem farbenfrohen Abenteuer Paper Mario: Color Splash, hochgeladen. Die letzte Episode bietet euch nochmal witzige und kleine Einblicke in das kommende Abenteuer des Papierklempners. Immerhin dauert es ja absolut nicht mehr lange, bis der Wii U Exklusivtitel erscheint.

In der letzten Episode geht es etwas kurioser und abgedrehter zu, denn der verrückt erscheinende Chef der Retter-Toads höchstpersönlich, präsentiert euch den letzten Trailer und zeigt euch nochmal so einige seltsame Ereignisse, die euch wohl auf eurer Reise mit Mario auf der Insel Prisma erwarten. Wir dürfen also alle gespannt sein und schonmal die Gamepads bereithalten, denn nur noch zwei Tage, dann heißt es ran an die Farbeimer und der Insel ihre verlorene Farbe zurückgeben.

Paper Mario: Color Splash wird am 7. Oktober für Wii U erscheinen. Wir sind gespannt ob das neue Papierabenteuer an die Beliebtheit, der alten Paper Mario Teile anknüpfen kann.