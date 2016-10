Paper Mario: Color Splash – Amüsanter Launch-Trailer

Nintendo hat zu Paper Mario: Color Splash einen amüsanten Launch-Trailer veröffentlicht, der wirklich sehr nett anzusehen ist und auf kreative Art und Weise auch besonders ist. Zur Feier des Tages, dass unser allseits bekannter Lieblings Papierklempner, heute seine Reise zur Insel Prisma starte, soll euch ein kleiner Trailer darauf einstimmen.

Der Trailer zeigt jedoch keine Gameplay-Szenen oder sonstige Ingame-Inhalte, stattdessen sehen wir einen wirklich liebgemachten, Art Kurzfilm. Auch wenn Mario ein paar Drehversuche benötigt, ehe die kleine Szene perfekt im Kasten ist. Zudem bekommt man irgendwie Lust am liebsten selbst Schere, Papier und Kleber in die Hand zu nehmen und eine solche, kleine Papierkulisse, ganz im Stile von Paper Mario nachzubauen. Ihr wisst nicht wovon ich rede? Dann seht euch einfach selbst den Trailer an.

Paper Mario: Color Splash ist ab heute im Handel, exklusiv für Wii U, erhältlich. Ihr könnt euch den Titel aber auch online bestellen.