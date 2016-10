Overwatch Weltmeisterschaft – Gruppen stehen fest

Auf der diesjährigen Blizzcon in Anaheim wird die erste Overwatch Weltmeisterschaft ausgetragen. Auch Deutschland ist dabei. Sie haben sich mit einer soliden Siegesserie ohne eine einzige Niederlage qualifiziert. Doch mit wem muss sich das Team unter Kapitän INTERNETHULK in der Gruppenphase messen. Bereits am Freitag wurde ein Video auf der Facebook Seite von Overwatch mit der offiziellen Ziehung der Gruppen hochgeladen.

Hier sind die Ergebnisse:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Schweden USA Südkorea China Spanien Deutschland Finnland Frankreich Kanada Russland Australien Singapur Brasilien Chile Taiwan Thailand

Unbestätigten Angaben zufolge soll BUR1X, der Supportplayer Deutschlands, durch einen anderen Spieler ersetzt worden sein, da es Probleme mit seiner Visa gab. Diese Angaben stammen von der Seite liquipedia. Dies ist allerdings bisher noch reine Spekulation, denn von offizieller Seite kam zu diesem Thema noch nichts und auch in der Teambeschreibung auf der Seite von Blizzard wird er immer noch als Teammitglied gelistet. Wir werden diese Entwicklung allerdings im Auge behalten. Auch mit BUR1X wird es Deutschland schwer genug haben. Denn die USA mit Kapitän Seagull haben ebenfalls alle ihre Spiele souverän gewonnen.

Die Gruppenphase der Overwatch Weltmeisterschaft startet am 29. Oktober und alle Spiele werden live auf Twitch gestreamt.