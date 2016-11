Overwatch – Weitere Neuigkeiten zu Lumérico

Nach vielen Berichten in den letzten paar Tagen um das Hackerkollektiv „Sombra“ gibt es dazu nun einen weiteren Post auf der Blogseite von Overwatch. Der CEO Guillermo Portero ist temporär von seiner Position bei Lumérico zurückgetreten. Allerdings ist er noch nicht offiziell von seinen Verantwortungen entbunden worden. Eine Rückkehr in das Unternehmen hält er für wahrscheinlich.

Berichten zufolge sind Graffitis des Kollektivs rund um die Welt aufgetaucht. Diese Mitteilung wird von Sichtungen von Spielern in Overwatch selbst unterstützt. Der Youtuber Rhykker fasst alle Zusammenhänge und Enthüllungen sehr gut in einem Video zusammen.

Außerdem sagt der Bericht wie auch Rhykker im Video, dass es einen weiteren Einbruch in ein Sicherheitssystem gegeben hat. Diesmal aber nicht in Dorado, sondern in die Volskaya Industries in Russland. Diese ist für die Anti-Omnic Sicherheit im Land zuständig.

Mit den vermehrten und in sich immer rätselhafter werdenden Hinweisen, kann die Enthüllung der neuen Heldin Sombra in Overwatch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vieles deutet darauf hin, dass die Enthüllung noch auf der BlizzCon stattfindet. Diese geht nur noch bis zum 5. November, also sollten wir bald mehr wissen.