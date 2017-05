Overwatch – Trailer & Infos zum Geburtstagsevent

Bereits ein Jahr ist es her, dass Overwatch für PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen ist. Natürlich lässt sich Blizzard nicht lumpen und spendiert ein umfangreiches Event, das in einem passenden Trailer vorgestellt wird.

Passende Infos zu den drei neuen Arena-Karten gibt es auch:

Nekropole: Ana Amari hat die Nekropole zu ihrem persönlichen Geheimversteck gemacht – und einem improvisierten Basislager, von dem aus ihren Augen nichts entgeht. Prescht zu Anas bevorzugtem Aussichtspunkt an der Spitze der Ruinen und setzt das gegnerische Team von dieser erhöhten Position (und mit dem Element der Überraschung) unter Druck. Oder wandert durch die daruntergelegenen Korridore und stellt euch den Gegnern direkt entgegen – aber passt auf die Fallgruben auf!

Castillo: Castillo ist eine alte Festung, die über Dorados Meeresbucht thront. Hier befindet sich Calveras (eine Bar, in der zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben), ein mit Graffitis beschmierter Treffpunkt der Los Muertos und Sombras Unterschlupf. Stellt eure Fähigkeiten gegen das gegnerische Team auf Castillos vielen Etagen unter Beweis und nutzt die Wendeltreppen, um in Deckung zu gehen und einen strategischen Vorteil zu erlangen.

Schwarzwald: Am Rande von Eichenwalde umspannt die nebelverhangene Schwarzwaldkarte ein lang vergessenes Schlachtfeld, übersät mit den Trümmerteilen von Bastionseinheiten. Flankiert eure Gegner auf Pfaden zwischen dem Schloss und den Wäldern und nutzt die hölzernen Balkone, um euch über die oberen Stockwerke der Häuser inmitten des Waldes fortzubewegen.

