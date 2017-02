Overwatch – Terry Crews als Doomfist?

Viele Spekulationen der Overwatch Fans in den sozialen Netzwerken drehen sich momentan um den neuen Helden des Spiels. Blizzard hält sich bisher noch sehr bedeckt, was diese Spekulationen angeht. Der Großteil der Community rechnet allerdings damit, dass Doomfist ins Spiel finden wird. Dieser wird schon oft im Spiel selbst oder in den Trailern erwähnt und ist neuerdings auch in den Voice-Lines der Helden aufgetaucht. Zum Beispiel sagt Reaper, dass Doomfist seine eigene Drecksarbeit erledigen soll. Die größeren Hinweise auf den Charakter wie bei Ana oder Sombra fehlen allerdings noch.

Einer scheint es aber besonders darauf angelegt zu haben, die Stimme von Doomfist zu werden. Terry Crews spricht in einem Video einige Zeilen ein, um sich für den Posten zu bewerben. Auch erhielt er schon Unterstützung von ranghohen Hollywood-Stars wie Dwayne „The Rock“ Johnson via Twitter.

💯 Co-sign. Known TC for years and this man's voice even has bad assery muscles. 😂💪🏾 Fans would luv it. #Doomfist https://t.co/d2Kni3MJbn — Dwayne Johnson (@TheRock) January 5, 2017

Momentan müssen wir uns also eigentlich nur auf die ersten handfesten Hinweise im Spiel oder auf eine Ankündigung seitens Blizzard gedulden. Ersteres ist wohl wahrscheinlicher.