Overwatch – Statt Doomfist jetzt Anchora?

Vor ein paar Tagen wurde auf der amerikanischen Overwatch-Webseite ein Interview mit einer bis zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Persönlichkeit gepostet. Efi Oladele heißt sie und viele Zeichen deuten darauf hin, dass es sich hierbei um eine neue Heldin in Overwatch handelt. Denn mit Doomfist kann nach dem jüngsten Post von Jeff Kaplan vorerst nicht mehr gerechnet werden. 24 bedeutet in diesem Zusammenhang der 24. Held in Overwatch.

In dem geposteten Interview wird Efi Oladele über ihre Errungenschaften gefragt. Denn sie wird zu einem der genialsten Köpfe dieser Zeit gerechnet. Sie erhielt das renommierte „Superhirn-Stipendium“ von der Adawe-Stiftung in Numbani. Vor allem durch ihre Leistungen in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz ist Efi bekannt geworden. Das erstaunliche dabei ist allerdings, dass sie das alles schon mit elf Jahren zu Stande gebracht hat.

Im Laufe des Interviews erläutert sie noch weiter ihre Begeisterung für Roboter und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Zu der Frage, was sie für Pläne für die Zukunft habe, antwortet sie nur, dass sie da schon eine Idee hat. Womöglich ist damit die Anspielung auf einen Roboterhelden in Overwatch gemeint.

Wo wir gerade davon sprechen – hast du schon Pläne, was du mit deinem Stipendium anstellen willst? Ein neuer Computer? Studiengebühren? Oh … Ich habe da so eine Idee … Du willst uns nichts verraten? Es bleibt erstmal ein Geheimnis … aber meine Eltern verreisen mit mir, um meinen Erfolg zu feiern! Das wird mein erster Flug, ich kann es kaum erwarten.

Dass hier von einem Flug gesprochen wird und der Spawn-Punkt von Numbani eine Flughafen-Eingangshalle ist, kann kein Zufall sein. Man sollte also vielleicht ein Auge auf mögliche im Spiel auftauchende Hinweise an diesem Ort halten.

Die vielen Anspielungen wurden allerdings von Jeff Kaplan auf einer Pressekonferenz schon wieder etwas abgebremst, da er sagte, dass der neue Held, über den diskutiert wird, nicht derjenige ist für den er gehalten wird. Auch ist vor einiger Zeit ein Bild aufgetaucht, dass eine Origin Story für Mei ankündigt und eine neue Heldin namens Anchora. Diese soll von Numbani stammen, was mit der jetzigen Aufmerksamkeit für diesen Ort übereinstimmen würde. Vielleicht baut Efi ja einen Roboter, der von Anchora gesteuert wird.

Von all dem ist natürlich noch sehr viel Spekulation und wahrscheinlich auch einiges weit entfernt von der Wirklichkeit. Nichts desto trotz ist es immer wieder spannend, wie ein neuer Held in Overwatch angekündigt wird und man nie genau sagen kann, ob man nun der richtigen Spur folgt.

In einem Video von Force Gaming werden alle aufgetauchten Details noch einmal zusammengefasst.