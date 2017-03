Overwatch – Starttermin von Orisa

Nachdem Orisa umfangreich auf den Testservern getestet wurde, gibt es nun endlich den Termin für die Einführung des 24. Charakters in Overwatch. Blizzard zufolge wird die neue Heldin, die vermutlich eine waschechte Tank-Alternative zu Reinhardt bilden könnte, am 21.03.2017 für alle Spieler zugänglich gemacht werden.

Wer einen Überblick über die neue Heldin erhalten möchte, der kann den neuen Charakter in einem Video etwas genauer unter die Lupe nehmen. In folgendem Video sprechen die Entwickler vom Werdegang des Charakters, vom ersten Konzept bishin zum vollständigen, spielbaren Tank. Außerdem könnt ihr die Fähigkeiten der Maschine in Aktion sehen.

Wer vor der Veröffentlichung nächste Woche für PC, PS4 und Xbox One noch eine tiefgreifende Analyse an Orisa durchführen möchte, der hat auf dem offiziellen Blog von Blizzard natürlich die Möglichkeit dazu.