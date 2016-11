Overwatch – Sombra Leaks und Lomérico

Die Blizzcon ist momentan in vollem Gange und es gibt viel Neues von Overwatch zu berichten. Unter anderem wurde auch ein Bild auf Reddit veröffentlicht, dass laut der Beschreibung ein offizielles Artwork der neuen Heldin Sombra ist.

Das Bild der Heldin ähnelt sehr einem geleakten Bild von vor ein paar Wochen. Das Design ist das gleiche, sodass wir sie vermutlich auch genau so im Spiel wiederfinden werden. Was es genau mit den Strahlen auf sich hat, die sie mit den Fingern aussendet, ist auch noch nicht klar. Vielleicht steuert sie so den Roboter, den man im Hintergrund sehen kann. Das lässt wieder auf die Fähigkeit schließen, dass sie Maschinen steuern kann. Diese wurde bereits vorher schon durch einen Leak diskutiert.

Viel wichtiger ist allerdings ein Post auf der Blogseite von Blizzard. Dort wird von Enthüllungen um Lomérico gesprochen. Der Post ist ein offizieller Bericht zu einem Unternehmensskandal. Dabei wird von dem Hackerkollektiv „Sombra“ gesprochen, dass wichtige Dokumente veröffentlicht hat. Wegen eben diesen steht der CEO Guillermo Portero von Lumérico unter Druck. Dazu kommt, dass die Los Muertos das Kollektiv „Sombra“ unterstützen und eine Demonstration gegen das geplante Atomkraftwerk planen. Als Datum wird hier der 1. November genannt. Welche neuen Informationen dann bekannt gegeben werden, oder welches Ziel genau mit dem Beitrag verfolgt wird, werden wir dann hoffentlich bald erfahren.