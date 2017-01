Overwatch – Roadhog Nerf wurde wieder abgeändert

Vor Kurzem wurde auf den PTR-Servern ein Roadhog-Nerf getestet, der seinen Hacken deutlich abgeschwächt hat. Im Allgemeinen ging es darum, dass der Hacken nur greift, wenn der Gegner im Sichtfeld von Roadhog befindet. Diese strikte Einschränkung gab machte einige Probleme. Denn der Hacken brach auch bei kleineren Hindernissen wie Lampenpfosten ab. Das fanden die Spieler dann doch etwas zu kleinlich und störend. Dies wird nun behoben. Auch Ana und Sombra behandeln die Overwatch-Entwickler in dem neusten Update, wie Goeff Goodmann im Overwatch-Forum gepostet.

Roadhog Hook

– Added some more line of sight checks towards the left/right of a potential hook target. This means it should be easier to hook someone who is sticking halfway out of a doorway, or behind a thin pole, etc. These checks are also used for the persistent line of sight check, so if a hook target moves behind a slim object like a stump or a lightpole, they won’t be released anymore.

– Hooked targets are now slowed heavily while they are stunned, even if they are in the air. This means if someone is strafe jumping away from you and you land a hook, they are a lot less likely to slide out of line on sight, breaking the hook.

– Fixed a bug that could allow you to hook someone and pull them behind you if you spun around before the hook landed.

Ana

– Biotic Grenade duration reduced from 5s to 4s

Sombra

– Hack cooldown reduced from 12s to 8s