Overwatch – Neues Update auf Konsolen veröffentlicht

Nach dem großen Update 1.9 für Overwatch diese Woche liefert Blizzard nun noch ein weiteres Update für Konsolen nach. Das Update 2.08 soll den neuen Charakter Orisa von einem Bug befreien und den Modus Capture The Flag zurückbringen. Schließlich sollen auch PS4-Spieler wieder in den Genuss des Flaggensammelns kommen.

Was war das Problem bei Orisa? Laut Patch Notes konnte sie sich noch normal bewegen, wenn sie ihre Primärwaffe abgefeuert hat. Allerdings nur in der Luft. Das hat die Spieldynamik wohl etwas aus der Balance gebracht. Dies ist das Statement von Seiten Blizzards:

Much like D.Va’s Fusion Cannons, Orisa’s Fusion Driver is intended to slow her movement while she is firing. However, unlike D.Va, there was an issue that prevented this slow from working while firing from the air.