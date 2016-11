Overwatch – Neue Maps und Arcade-Modus angekündigt

Die größte Enthüllung für Overwatch auf der BlizzCon war wahrscheinlich die neue Heldin Sombra. Aber das ist nicht das Einzige, was enthüllt wurde. Direkt zwei neue Maps und ein neuer Arcade Modus wurden ebenfalls angekündigt. Die erste Map heißt Oasis und ist eine Kontrollpunkt Karte, die mit Sprungpads experimentiert. Man kann also nicht nur mit Genji oder Hanzo auf die Balkone klettern sondern auch schnell mit Zarya oder McCree in luftige Höhen aufsteigen. Allerdings müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir die Map spielen können. Sie wird nämlich erst im Dezember auf die Testserver gesetzt. Die zweite Map mit dem Namen Echopoint Antarctica ist speziell für den neuen Arcade Modus designed worden. Diese Map hat eine besondere Geschichte im Overwatch Universum, denn hier war damals die Basis von Mei, die dann nach einem Unfall kryogenisch für über ein Jahrzehnt eingefroren war. Bei dem neuen Arcade Modus wird es viele verschiedene Spielmodi geben. Zum Beispiel einen 1vs1 Moudus, bei dem sich zwei Spieler in einem Best-of-Nine Spiel bekämpfen. Oder einen 3vs3 Modus, bei dem die Spieler nur einen Helden für alle Runden auswählen können und so um den Sieg kämpfen müssen. Respawnen ist dabei ausgeschaltet. Allerdings kann es viele verschiedene Modi geben, wobei die eben beschriebenen nur als Beispiel für die Möglichkeiten stehen.

Wie sich der neue Spielmodus auf der Map Echopoint Antarctica anfühlt , werden wir wohl erst nächste Woche Dienstag erfahren können, wenn der Modus auf den Testservern spielbar sein wird.