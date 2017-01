Overwatch – Neue Map Oasis ins Spiel integriert

Schon seit längerer Zeit konnte man die neue Map Oasis von Overwatch auf den PTR (Public Test Realm)-Servern antesten. Seit gestern ist die Map für alle Spieler verfügbar. Diese Karte ist eine Kontrollpunkt-Karte mit drei unterschiedlichen Map-Designs. Mit etwas Neuem geht dann aber auch leider etwas Altes zu Ende. Das Winter-Weihnacht-Event ist beendet. Hoffentlich konntet ihr noch rechtzeitig alle eure weihnachtlichen Skins erwerben.

Die Karte Oasis ist in Ägypten, dem Heimatland von Ana und ihrer Tochter Phara, angesiedelt. Wiedermal mit einer beeindruckenden Leibe zum Detail ist diese Karte gestaltet worden. Schon in der Spawn-Area stellt man fest, dass man sich im Orient befindet. Ägyptische Schiffe auf dem Wasser, Pyramiden im Hintergrund und die typisch orientalischen Torbögen finden sich hier wieder. Neu ist auf dieser Map, dass es ein Sprungbrett, oder besser gesagt, Sprungfeld gibt. So können nun auch schwerfälligere Charakter wie Reinhardt oder Roadhog einmal Höhenluft schnuppern. Auch gibt es eine Straße, auf der sich die schwebenden Autos zum ersten Mal bewegen. Allerdings sollte man davon absehen, sich diesen in den Weg zu stellen. Denn Bremsen steht in der Zukunft wohl nicht an der Tagesordnung.