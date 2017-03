Overwatch – Map Editor soll in ferner Zukunft kommen

Wer schon immer eine eigene Map für Overwatch zusammenbasteln wollte, muss sich noch eine Weile gedulden. Aber irgendwann soll ein entsprechendes Tool auf jeden Fall kommen, so Jeff Kaplan, zuständiger Entwickler für den Helden-Shooter. In einer Diskussion der Community über einen Map Editor klinkte er sich kurzerhand ein und schrieb, dass Blizzard diese Idee schon eine Weile auf dem Zettel stehen habe. Die einzige Schwierigkeit, die das Team habe, sei die eigens für Overwatch geschaffene Engine. Hierfür einen Editor zu erschaffen, der im Sandkastenprinzip einfach zu bedienen ist, stellt die Entwickler noch vor eine Herausforderung. Sie wollen dieses Ziel auf langer Sicht jedoch im Auge behalten.

„We are extremely open-minded about releasing a map editor for Overwatch someday. But because Overwatch was made with a brand new engine, this is not a small task or one which can happen any time soon. We have this on our long-term road map and believe heavily in user-made content. But there are many challenges ahead of us and it will be a very long road before our editor can be made available to the public.„