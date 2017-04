Am 11. April ist es soweit und in Overwatch startet das April-Event. Doch durch einen Leak könnt ihr bereits jetzt einen Blick auf einige Skins werfen, die ihr euch im Rahmen der Veranstaltung erarbeiten könnt.

So hat ein Reddit-User im Dashboard seiner Xbox One eine Werbung für den Team-Shooter entdeckt, die ein Bild enthält, das Mercy, Tracer, Torbjörn und Reinhardt im Uprising-Skin zeigt. Ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr euch für alle Charaktere solche Skins gönnen könnt.