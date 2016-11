Overwatch – League angekündigt

Auf der BlizzCon wird momentan die Overwatch Weltmeisterschaft ausgetragen und viele Fans schauen begeistert ihren Helden zu. Dies soll allerdings keine Momentaufnahme werden. Blizzard hat seine ganz eigenen Ideen, Overwatch zu einer etablierten Größe in der eSports-Szene zu machen. Dazu hat will man einen eigenen Wettbewerb ins Leben rufen: die Overwatch League.

Bei der Overwatch League handelt es sich um eine globale Liga, bei der Teams große Städte in Amerika, Europa und Asien vertreten. Dabei sollen die Teams von professionellen Coaches unterstützt werden und erhalten auch von den Besitzern jedes Teams einen handfesten Vertrag. Das System soll die Spieler für ihre Leistungen belohnen und sie auf ihrem Weg in jeder Hinsicht unterstützen. Dabei hat man sich an den bereits gängigen Sportarten orientiert und versucht, eine ähnlich Struktur in der eSports-Szene umzusetzen. Dabei kann jeder Spieler, der sich einen Namen durch hohe Ränge oder gute Platzierungen in Overwatch Wettkämpfen von Drittanbietern gemacht habt, in die Auswahl für eben diese Teams rücken. Zum Anfang wird es einen Talentpool geben, aus dem sich die besten Spieler herauskristallisieren können. Es wird eine Rangliste geben und wöchentliche Spiele, die von den Fans live oder im Internet verfolgt werden können. Ob die Ranglisten wie in der Bundesliga funktionieren, sodass man absteigen kann, ist noch nicht klar. Dazu müsste es aber erst einmal genügend Teams geben.

Diejenigen Teams, die sich am erfolgreichsten in der Liga durchgesetzt haben, kämpfen am Ende in einem großen Event um die Meisterschaft. Diese wird wahrscheinlich wie eine Art Champions League mit K.O. Runden funktionieren. Das Ziel der Liga ist, zu einem global etablierten und angesehenen eSport Event zu werden. Das Potential dazu ist meiner Meinung nach absolut gegeben, was man schon an der Popularität der Overwatch Weltmeisterschaft gesehen hat.

Die erste Saison der Overwatch League wird 2017 ausgetragen und bis dahin werden sich die Spieler beziehungsweise Teams zusammenfinden müssen, damit sie einen Platz in der Liga einnehmen können.