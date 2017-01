Overwatch – Alle Skins vom Jahr des Hahns

Blizzard ist für seine In-Game Events bekannt. Nach dem noch nicht allzu weit zurückliegenden Weihnachtsevent steht jetzt schon wieder das Nächste in Overwatch an. Zur Feier des chinesischen „Jahr des Hahns“ gibt es wieder haufenweise Skins, Voice-Lines und Sprays für die diversen Charaktere. Dazu kommt auch noch ein völlig neuer Spielmodus, der dem Spiel länger im Arcade Modus erhalten bleiben wird. Ebenfalls mit dem Event ging ein großes Update mit einigen Nerfs und Buffs sowie Bug-Fixes live.

Ana Bastion D.Va Junkrat Mei Mei Reinhardt Roadhog Symmetra Tracer Winston Zenatta Mercy

Der neue Spielmodus, der mit dem Event hinzugefügt wurde, heißt „Capture the Rooster“. Dieser ist ein klassischer Capture the Flag Modus, bei dem lediglich der Name einfach nur an das Event angepasst wurde. Dafür haben die Entwickler die japanischen Schauplätze der Map Lijang Tower etwas verändert und mit zwei Flaggenpunkten versehen. Man spawnt nun nicht mehr von dem Overwatch Schiff, sondern in einer Art Tempel. Die eigentliche Karte wurde kaum verändert, bis auf einige Positionen von Health-Packs und der vorher erwähnten Flaggen. Der Spielmodus findet sich in der Liste der Arcade Modi wieder und wird laut Blizzard wahrscheinlich auch dort bleiben. Er wird voraussichtlich nicht in der Quickplay Rotation oder dem Ranked-Modus auftauchen.