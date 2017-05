Overwatch – GOTY Edition mit Zusatzinhalten

Am 23.05.2017 feiert Overwatch seinen ersten Geburtstag. Blizzard will dem mehr als erfolgreichem Multiplayerspiel, mit mehr als einer Milliarde Dollar erreichtem Umsatz, eine entsprechende Feier geben. Ein Ingame-Event am besagten Datum soll diesen Anlass zelebrieren, auch wenn noch keine Details bekannt sind. Dabei scheint Blizzard allerdings noch weitere Pläne zu haben.

Ein neuer Eintrag im Xbox Live Store zeigt eine Game of the Year Edition von Overwatch an, die weitere zusätzliche Inhalte mit sich bringt.

Hautpspiel

10 zusätzliche Lootboxen

5 Origins-Skins für die Charaktere

1 Baby Winston-Haustier für World of Warcraft-Spieler

1 Tracer-Heldin für Heroes of the Storm

Noch unbekannte, aber zusätzliche Inhalte stehen noch aus

Die offizielle Ankündigung sowie ein Preis wurden noch nicht bekannt gegeben. Overwatch ist aktuell für PC, PS4 und Xbox sowohl in einer Standard als auch Collector’s Edition erhältlich.