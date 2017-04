Overwatch – Drei neue Maps in der Mache

Obwohl Overwatch eine nahezu perfekte Erstvorstellung feierte und als einer der besten Titel des letzten Jahres die Spieler im Sturm eroberte, gibt es nun allerdings eine größere Beschwerde in den offiziellen Foren. Viele Spieler beklagen den Mangel neuer Karten in dem Shooter. Blizzard reagiert nun anscheind darauf und Game Director Jeff Kaplan gibt in einem Interview diesbezüglich neue Informationen bekannt.

Seinen Aussagen zufolge befinden sich drei Maps in der Mache, sogar schon nahe der Fertigstellung. Sie werden gerade einem Play-Test unterzogen. Entsprechend erhält Overwatch dieses Jahr noch drei neue Karten. Natürlich gilt dies nur im Falle eines positiven Verlaufs der Tests, Kaplan selbst ist aber zuversichtlich.

Overwatch ist für PC, PS4 und Xbox sowohl in einer Standard als auch Collector’s Edition erhältlich.