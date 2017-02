Overwatch – Details zum Ende von Season 3

Im offiziellen Forum von Overwatch wurde ein Beitrag mit näheren Details zum Ende der dritten Season des Spiels gepostet. Demnach soll die Season bereits am 21. Februar um 4:00 PM PST oder für uns in Deutschland eher relevant, am 22. Februar um 1:00 Uhr enden. Season 4 soll dann aber schon wieder genau eine Woche später starten, je nach der jeweiligen Zeitzone an unterschiedlichen Zeiten.

Wie schon in den beiden Seasons bevor gibt es auch jetzt wieder ein Spray und ein Icon, wenn man seine zehn Ranglisten-Platzierungsspiele absolviert hat. Diese werden freigeschaltet, wenn man sich nach der Season wieder in Overwatch einloggt. Außerdem wird es wieder Competitive-Points geben. Hier ist eine Übersicht wie viele Punkte man für einen bestimmten Rang erhält:

SR 1-1499 (Bronze) : 100 CP

: 100 CP SR 1500-1999 (Silber) : 200 CP

: 200 CP SR 2000-2499 (Gold) : 400 CP

: 400 CP SR 2500-2999 (Platin) : 800 CP

: 800 CP SR 3000-3499 (Diamant) : 1200 CP

: 1200 CP SR 3500-3999 (Master) : 2000 CP

: 2000 CP SR 4000-5000 (Grandmaster): 3000 CP

Laut dem Post haben die Entwickler die gesamt Saison das Feedback der Spieler gesammelt und es in das Design der vierten Season mit einfließen lassen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern Blizzard die neue Season dahingehend angepasst hat.