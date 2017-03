Overwatch – Bastion wird wieder generft

Vor nicht allzu langer Zeit kündigte Blizzard an, dass Bastion verändert wird, sodass er in Overwatch wieder mehr gespielt wird. Der Charakter wurde also ein wenig verbessert und auch dessen Fähigkeiten wurden angepasst. Nachdem diese Version von Bastion nun einige Zeit im Spiel war, hat sich die Community ein klares Bild von den Änderungen gemacht. Der Tenor lautet: Bastion ist zu stark. Dazu hat Jeff Kaplan vom Overwatch-Team mit einem Post im offiziellen Forum Stellung genommen. Seine Meinung von Bastion deckt sich offenbar in Teilen mit der der Community.

I want to share my personal opinion on Bastion (which is dangerous because I know I am a spokesperson for the game). I play every night. I’m playing both Quick Play and Competitive (I played 2 games of CTF to get my loot box). Over the past few nights I’ve played with, as and against Bastion. My perception is that he is a little too powerful right now.