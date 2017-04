Overwatch – Alle Neuerungen des Uprising-Updates

Seit gestern ist das neue Event „Uprising“ in Overwatch verfügbar. Es kommt mit zahlreichen Skins, Emotes und weiteren Individualisierungsmöglichkeiten. Ebenso haben die Entwickler von Blizzard einen neuen PvE Modus ins Spiel integriert. Anders als beim Halloween Event ist dieser Modus in der Story des Spiels fest verankert. Denn hierbei handelt es sich um die erste Mission von Tracer in der Overwatch-Initiative.

Das heißt der Spieler reist sieben Jahre in der Vergangenheit nach King’s Row. Nachdem dort eine Gruppe Omnics, der sogenannte Null Sektor, einen Angriff gestartet hat, muss der Spieler sich diesen entgegenstellen. Mit Tracer, Reinhardt, Mercy und Torbjörn gilt es die Wellen an Omnics nieder zu schlagen und wieder für Recht und Ordnung zu sorgen. Die vier Helden sind die letzte Hoffnung für die Stadt.

Hier erhaltet ihr auch eine Übersicht über die neuen Skins, die dem Spiel hinzugefügt wurden.

Mccree Mercy Orisa Tracer Genji Bastion Widowmaker Torbjörn Torbjörn Reinhardt

Auch die neuen Emotes und Highlight-Intros könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Overwatch in Ruhe anschauen. Die Patchnotes und Veränderungen der Helden wie zum Beispiel Lucio und Orisa haben wir in einem eigenen Artikel thematisiert.