Outlast 2 – Zehn Minuten aus dem Horrorspiel

Langsam sind die Schrecken des erstes Teils abgebaut und wir können endlich wieder nachts schlafen. Das ist also der perfekte Zeitpunkt mit Outlast 2 wieder in den Horror einzusteigen. In wenigen Wochen erscheint der Schocker endlich und wir können uns schon mal auf die reinste Folter einstellen. Das Team von Red Barrels hat als kleine Vorbereitung die Mannen von Polygon an das Spiel rangelassen.

Als ersten tieferen Einblick in das Gameplay veröffentlicht Polygon nun auch zehn Minuten bisher unbekannten Materials. In dem Video habt ihr also nochmal die Möglichkeit etwas von Outlast 2 zu sehen, bevor ihr euch womöglich für den Kauf entscheidet.

Outlast 2 wird am 25.04.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Zusätzlich wird ein Trinity Bundle veröffentlicht, welcher den Vorgänger sowie die Erweiterung Whistleblower enthalten wird.