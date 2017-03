Outlast 2 – Releasetermin sicher und Outlast Trinity angekündigt

Wie „sicher“ ein Releasetermin dieser Tage ist, darüber lässt sich streiten. Mit Verschiebungen und Verzögerungen zugunsten längerer Entwicklungszeit überall, ist die Aussage der Entwickler von Red Barrels möglicherweise nicht endgültig, gibt aber eine Richtung vor. Einem Tweet zufolge können wir am 25. April 2017 mit Outlast 2 rechnen.

Welcome to Temple Gate. Outlast 2 will be available digitally on PC, XBOX One and Playstation 4 on April 25th. pic.twitter.com/EFzYowzhay — Red Barrels (@TheRedBarrels) March 6, 2017

Dieses Datum ist nicht allzu weit von dem Datum entfernt, das letzten Monat geleakt wurde. In einem weiteren Tweet wurde erklärt, dass das Spiel in digitaler und physischer Version für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint. Doch damit nicht genug! Zusätzlich erscheint eine Sammlung aller Spiele der Serie am gleichen Tag.

Outlast Trinity, a physical collection of the Outlast series will also be available April 25th for Playstation 4 and XBOX One. pic.twitter.com/OJRYjtN2Nu — Red Barrels (@TheRedBarrels) March 6, 2017

Outlast Trinity heißt das gute Stück und wird Horrorfans und allen, die es werden wollen, dieses Jahr ordentlich Angst über die heimischen Bildschirme einflößen. Freut ihr euch auf Outlast 2?