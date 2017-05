Outlast 2 – Horror-Titel im Performance-Check

Mit Outlast 2 ist ein neuer Titel erschienen, der euch den Angstschweiß auf die Stirn zaubern soll. Doch ist der Titel von der Performance her ebenfalls so gruselig wie vom Inhalt? Dieser Frage haben sich die Kollegen von Digital Foundry gestellt.

Dabei sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass der Titel technisch sehr solide ist. So läuft das Spiel in 1080p und 60 Bildern pro Sekunde auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Auf der PlayStation 4 Pro wird er mit nativen 1440p dargestellt, welche auf Wunsch auf 4K hochskaliert werden können. Den kompletten Test könnt ihr im passenden Video anschauen.