Outlast 2 – Doch ein Release in Australien

Vor kurzem berichteten wir von der Verweigerung einer Altersfreigabe für Outlast 2 in Australien. Interessanterweise erscheint das Spiel in Deutschland ungeschnitten. Auch wenn ein Release im fernen Australien uns etwas uninteressant erscheinen mag, so gab die Begründung für die Verweigerung eine Idee von der angeschlagenen Härte im vielversprechenden Horrorszenario. Für australische Fans des gelungenen Horrors scheint es nun allerdings doch einen Hoffnungsschimmer zu geben.

Nachdem der Titel wegen expliziter Darstellung sexueller Gewalt erst keine Freigabe erhielt, wird das Spiel nun nach ein paar Änderungen seitens der Red Barrels doch im Land der Kängurus verkauft. Wer auf einem Kontinent lebt, der voll von giftigen Spinnen, tödlichen Schlangen und allerlei weiteren Viechern ist, der wird sich vermutlich auch nicht vor Outlast 2 fürchten. Über die vorgenommenen Änderungen lässt sich derzeit nur spekulieren. Womöglich wurde die Szene vollständig entfernt oder eine Milderung vorgenommen, sodass die verantwortlichen Behörden das Spiel durchgewunken haben.

Somit wird Outlast 2 in Australien, aber auch in Deutschland, wie geplant am 27.04.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.