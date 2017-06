Ori and the Will of the Wisps – E3 Debut-Trailer

Auf der Microsoft E3 2017 Pressekonferenz wurde Ori and the Will of the Wisps offiziell angekündigt, wodurch sich der Leak bestätigt. Der wundervolle Nachfolger von Ori and the Blind Forest, einem Titel, der mit seiner wunderschönen Optik, grandioser Atmosphäre, Musik und emotionaler Geschichte überzeugen konnte.

In Ori and the Will of the Wisps erkundet ihr die Mysterien, die hinter dem Wald von Nibel liegen. Entdeckt die verborgene Wahrheit der Verlorenen und erfahrt Oris wahres Schicksal.

Erscheinen wird der Titel für Xbox One und PC exklusiv, wie bereits der Vorgänger. Ein konkretes Erscheinungsdatum wurde nicht genannt.