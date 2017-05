Ori and the Blind Forest – Update zur Definitive Edition kostenlos

Ursprünglich schon 2015 erschienen, katapultierte sich Ori and the Blind Forest sofort an die Spitze der besten Plattformer. Mit der berührenden Inszenierung wurde elegant bewiesen, was eine Kunstform Videospiele doch sind und wie viele Emotionen sie auslösen können.

Mit der Definitive Edition wurde dieser Erfolg ausgeweitet und das Spiel perfektioniert. Für Käufer der Originalversion bietet Microsoft nun das Upgrade kostenlos an, allerdings nur für kurze Zeit. Für insgesamt zwei Tage könnt ihr mit eurem Xbox Live Account, welcher das Originalspiel besitzt, auch die erweiterte Fassung erwerben. In der Definitive Edition sind neue Level, Fähigkeiten und Storyinhalte enthalten, welche die ohnehin schöne Reise noch emotionaler gestalten.

Wem der Wald und seine Kreaturen nicht ans Herz wachsen, dem ist wohl auch nicht mehr zu helfen. Ori and the Blind Forest ist für PC und Xbox One erhältlich.